За январь-сентябрь 2021 г. в реальный сектор экономики Витебской области (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $678,9 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (87,3% от всех поступивших инвестиций), Украины (4,3%), Литвы (1,7%), Польши и Кипра (по 1,5%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило $111,2 млн, или 16,4% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За 2021 год организациями области (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на $197 млн.

Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (88,4% от всех направленных инвестиций), Эстонии (4%), Польши (3,7%), Латвии (1,5%).

На долю прямых инвестиций приходилось 63,8% всех направленных инвестиций за рубеж.