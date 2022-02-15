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ЭКОНОМИКА РБ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ЗА 2021 ГОД ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ $678,9 МЛН
18:00 16.02.2022
За январь-сентябрь 2021 г. в реальный сектор экономики Витебской области (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $678,9 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (87,3% от всех поступивших инвестиций), Украины (4,3%), Литвы (1,7%), Польши и Кипра (по 1,5%).
Поступление прямых иностранных инвестиций составило $111,2 млн, или 16,4% от всех поступивших иностранных инвестиций.
За 2021 год организациями области (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на $197 млн.
Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (88,4% от всех направленных инвестиций), Эстонии (4%), Польши (3,7%), Латвии (1,5%).
На долю прямых инвестиций приходилось 63,8% всех направленных инвестиций за рубеж.
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