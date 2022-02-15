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ЭКОНОМИКА РБ


БУТБ ОПРЕДЕЛИЛА ТОП-5 ТОВАРОВ ПРОМЫШЛЕННОГО И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПО ИТОГАМ ТОРГОВ В ЯНВАРЕ


17:32 16.02.2022

В пятерку самых популярных товаров, реализованных в январе 2022 года на электронной B2B-площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ), вошли стеновые бетонные блоки, изолят соевого белка, заготовки банковских карт, автомобильная техника и носители ключевой информации.

Как сообщает Telegram-канал БУТБ, благодаря активному участию в торгах стройорганизаций доля товаров для строительной отрасли в общей структуре продаж достигла 56%.

Именно по этой товарной категории была заключена крупнейшая сделка января на сумму свыше 1 млн BYN.

В тройку знаковых сделок также попали: закупка изолята соевого белка стоимостью 760 тыс. BYN, закупка заготовок платежных банковских карточек на сумму 684 тыс. BYN, которые на регулярной основе приобретаются банковскими учреждениями Беларуси.

«Рейтинг популярности товаров на площадке промышленных и потребительских товаров не статичен и меняется практически ежемесячно, поскольку в биржевую торговую систему постоянно добавляются новые позиции и ежедневно размещаются более тысячи новых заявок. Например, сейчас в электронном каталоге доступны около 120 тыс. заявок на продажу и около 4 тыс. - на покупку. То есть поставщиков, как правило, больше, чем заказчиков, что создает благоприятные условия для экономии на закупках за счет концентрации предложения товара», - говорится в сообщении биржи.

Лидерами продаж традиционно являются стройматериалы и инструменты, однако в последнее время структура сделок несколько изменилась. Так, почти 18% от общего объема реализации промышленных и потребительских товаров пришлось на автотранспорт - трактора, самосвалы, полуприцепы и сортиментовозы, применяемые предприятиями лесопромышленного комплекса.

Высоко востребован биржевой механизм закупок и в сегменте агропромышленного комплекса, в первую очередь у мясокомбинатов. В связи с этим заметно увеличилось количество сделок по закупке соевого белка и оболочки для изготовления колбасных изделий.

Из необычных товаров, продававшихся в январе на биржевой площадке, можно отметить кондитерскую глазурь на заменителе какао-масла. Покупателем выступил отечественный производитель творожных сырков.

«В целом ассортимент товаров во многом зависит от участников биржевых торгов и расширяется по мере поступления запросов от продавцов и покупателей», - отметили в БУТБ.
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