|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.02.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ВВП БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ 2022 ГОДА ВЫРОС НА 2,7%
17:18 16.02.2022
Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси за январь 2022 года в текущих ценах составил 14,9 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 102,7% к уровню января 2021 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, индекс-дефлятор ВВП в январе 2022 г. по отношению к январю 2021 г. составил 116,9%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.02.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 15.02.2022
Курсы в банках
на 16.02.2022
Конвертация в банках
на 16.02.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте