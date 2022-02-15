Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси за январь 2022 года в текущих ценах составил 14,9 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 102,7% к уровню января 2021 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс-дефлятор ВВП в январе 2022 г. по отношению к январю 2021 г. составил 116,9%.