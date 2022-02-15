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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА СУТКИ В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ПОЧТИ 8 ТЫС. СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА - МИНЗДРАВ
16:59 16.02.2022
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 16 февраля 2022 года выросло до 851,6 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 851 тыс. 636 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 836 тыс. 809 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1978 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6295 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 7919 человек, число смертей от COVID-19 – на 17.
Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 27 тыс. 065 тестов. Всего в стране проведено 12 млн 188 тыс. 071 тест.
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