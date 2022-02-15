В Новополоцке ведется реконструкция моста через Западную Двину.

Как сообщает Telegram-канал Минтранса, движение по нему планируется открыть до конца 2022 года

Мост расположен на подъезде к городу с автодороги Р-20 Витебск – Полоцк – граница Латвийской Республики.

Объект включен в государственную инвестиционную программу. Стоимость реконструкции составляет порядка 56 млн рублей.

Заказчик реконструкции – РУП «Витебскавтодор», генеральный подрядчик – ОАО «Мостострой».

Обновленный мост будет металлическим, при этом его проезжая часть и тротуары станут шире. Будут оборудованы две основные полосы для движения автотранспорта, появятся оцинкованные ограждения и смотровые площадки. Опоры на мосту укрепят монолитными «рубашками».

В Новополоцке – это единственный мост через Западную Двину. Закрыт для движения в июне прошлого года.

В результате проведенного обследования сооружения был выявлен ряд дефектов, влияющих на его грузоподъемность, долговечность и безопасность.