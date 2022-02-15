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ЭКОНОМИКА РБ
В НОВОПОЛОЦКЕ ДВИЖЕНИЕ ПО МОСТУ ЧЕРЕЗ ЗАПАДНУЮ ДВИНУ ПЛАНИРУЮТ ОТКРЫТЬ ДО КОНЦА 2022 ГОДА
16:25 16.02.2022
В Новополоцке ведется реконструкция моста через Западную Двину.
Как сообщает Telegram-канал Минтранса, движение по нему планируется открыть до конца 2022 года
Мост расположен на подъезде к городу с автодороги Р-20 Витебск – Полоцк – граница Латвийской Республики.
Объект включен в государственную инвестиционную программу. Стоимость реконструкции составляет порядка 56 млн рублей.
Заказчик реконструкции – РУП «Витебскавтодор», генеральный подрядчик – ОАО «Мостострой».
Обновленный мост будет металлическим, при этом его проезжая часть и тротуары станут шире. Будут оборудованы две основные полосы для движения автотранспорта, появятся оцинкованные ограждения и смотровые площадки. Опоры на мосту укрепят монолитными «рубашками».
В Новополоцке – это единственный мост через Западную Двину. Закрыт для движения в июне прошлого года.
В результате проведенного обследования сооружения был выявлен ряд дефектов, влияющих на его грузоподъемность, долговечность и безопасность.
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