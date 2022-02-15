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ЭКОНОМИКА РБ


ОКОЛО 23% ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА ЧИСТОЙ ОСНОВЕ ПРИВЛЕКЛИ РЕЗИДЕНТЫ СЭЗ БЕЛАРУСИ В 2021 ГОДУ


15:14 16.02.2022

При 5% от среднесписочной численности по стране, резиденты СЭЗ Беларуси по итогам 2021 года привлекли около 23% прямых иностранных инвестиций на чистой основе, обеспечили 21% экспорта товаров и 18% производства промышленной продукции, сформировали порядка 5% ВВП.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, по сравнению с 2020 годом значительно улучшились финансовые результаты деятельности резидентов СЭЗ: в 1,4 раза выросли объем производства промышленной продукции, выручка от реализации и экспорт товаров (до 27,7 млрд, 29,5 млрд и 8,3 млрд долларов соответственно), в 1,2 раза – уплаченные налоги, сборы и платежи (до 1,8 млрд рублей), в 1,1 раза – инвестиции в основной капитал (до 1,6 млрд рублей). Все СЭЗ сработали с прибылью: суммарная чистая прибыль возросла в 7,7 раза и составила 2,1 млрд рублей.

В зависимости от СЭЗ резидентами сформировано до 70% инвестиций, до половины экспорта товаров и трети объемов промышленного производства регионов. Среднемесячная зарплата работников организаций-резидентов выросла на 20,5% (до 1477 рублей). При этом, она, как правило, выше средней по областям, на территории которых располагаются зоны (примерно на 15%).

На начало 2022 года в СЭЗ зарегистрировано 432 субъекта хозяйствования, реализуются проекты с привлечением инвестиций из более чем 30 стран на общую сумму заявленных инвестиций порядка 7,5 млрд долларов. В течение 2021 года состав СЭЗ пополнился 25 новыми резидентами с общим объемом заявленных инвестиций 441 млн долларов, из них треть − с иностранным капиталом (407 млн долларов).

В целях наращивания производственного потенциала в СЭЗ активно создается инженерная и транспортная инфраструктура, прежде всего, энергетическая. В рамках Государственной инвестиционной программы в 2021 году направлено около 63 млн руб. на строительство 13 инфраструктурных объектов, в 2022 году будет продолжено их финансирование на сумму свыше 48 млн рублей.
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