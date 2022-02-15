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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ ВЫРОСЛИ НА 0,9%


14:16 16.02.2022

Индекс цен производителей промышленной продукции по Витебской области в январе 2022 г. по сравнению с декабрем 2021 г. составил 100,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе в том числе на инвестиционные товары – 100,8%, промежуточные товары – 100,8%, потребительские товары – 101,3%.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Витебской области в январе 2022 г. по сравнению с декабрем 2021 г. составил 103,2%, в том числе в растениеводстве – 106,5%, животноводстве – 102,2%.
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