17 февраля в Минске состоится бизнес-форум пищевой промышленности FOOD PROM Consulting.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Белгоспищепром», его участниками станут более 20 предприятий кондитерской, масложировой, консервной, алкогольной, сахарной и других отраслей. На этот раз тема встречи - стратегия, исследования, коммуникации в современных условиях.

Эксперты в сфере маркетинга, инвестиций и консалтинга поделятся с производителями продуктов питания эффективными комплексными решениями для продвижения отечественной продукции, особенностями разработки и реализации стратегии развития компании, современными методами и кейсами проведения маркетинговых исследований.

Также в программе форума запланированы выступления на тему развития бренда и особенностей работы с новыми онлайн медиа – блогерами.

В качестве экспертов выступят управляющий партнер компании ASER Олег Ильин, заместитель директора компании ASER Александр Кондрашонок, управляющий партнер Idea Makers Александр Чмуров, руководитель департамента маркетинговых исследований Idea Makers Наталья Пермякова, руководитель отдела количественных исследований Idea Makers Ксения Панич, директор по стратегии и развитию бизнеса агентства FCB Minsk Максим Тацин, директор по PR и спецпроектам агентства FCB Minsk Анна Тимощенко.

Организаторы мероприятия – концерн «Белгоспищепром», компания Idea Makers, инвестиционно-консалтинговая компания ASER, рекламное агентство FCB MINSK.