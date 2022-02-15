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ЭКОНОМИКА РБ


РОСТ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ МИНЧАН В 2021 ГОДУ ЗАМЕДЛИЛСЯ ДО 2,3%


13:12 16.02.2022

Реальные располагаемые денежные доходы населения Минска (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в 2021 году увеличились на 2,3% к уровню 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 69,9%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,7%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 16,3%, доходы от собственности и прочие доходы – 6,1%.
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