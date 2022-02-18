Потребительские цены в Витебской области в январе 2022 г. по сравнению с декабрем 2021 г. увеличились на 1,2%, к уровню января 2021 года – на 9,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, продовольственные товары в январе 2022 г. по сравнению с декабрем 2021 года подорожали на 1,9%. По сравнению с январем 2021 года цены подскочили на 10,2%.

Непродовольственные товары в январе 2022 г. по сравнению с декабрем 2021 года стали дороже на 0,3%. При этом к уровню января 2021 года цены выросли на 7,8%.

Цены на услуги в январе 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года подросли на 1,4%, к уровню января 2020 г. - на 8,3%.