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ЭКОНОМИКА РБ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 1,2%
12:25 16.02.2022
Потребительские цены в Витебской области в январе 2022 г. по сравнению с декабрем 2021 г. увеличились на 1,2%, к уровню января 2021 года – на 9,1%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, продовольственные товары в январе 2022 г. по сравнению с декабрем 2021 года подорожали на 1,9%. По сравнению с январем 2021 года цены подскочили на 10,2%.
Непродовольственные товары в январе 2022 г. по сравнению с декабрем 2021 года стали дороже на 0,3%. При этом к уровню января 2021 года цены выросли на 7,8%.
Цены на услуги в январе 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года подросли на 1,4%, к уровню января 2020 г. - на 8,3%.
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