ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.02.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НОВЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ В ВОДОСНАБЖЕНИИ И ВОДООТВЕДЕНИИ ОБСУДЯТ 17-18 ФЕВРАЛЯ НА КОНФЕРЕНЦИИ В ЖДАНОВИЧАХ


12:11 16.02.2022

Национальная академия наук Беларуси, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и Институт жилищно-коммунального хозяйства НАН Беларуси 17-18 февраля 2022 г. («Санаторий Криница», аг. Ждановичи) проводят Международную научно-практическую конференцию «Новые методы и технологии в водоснабжении и водоотведении».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, на площадке конференции будут представлены и обсуждены результаты научных исследований и лучшие практики в технологических процессах водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) от научных организаций, предприятий водоснабжения и водоотведения, ВУЗов, предприятий МЖКХ, а также зарубежных организаций. Конференция будет проходить по следующим направлениям: водоснабжение, водоотведение, экономика водопроводно-канализационного хозяйства, государственное регулирование и управление в области ВКХ, повышение качества предоставляемых услуг, информационные технологии в водопроводно-канализационном хозяйстве, подготовка кадров в области технологий водоподготовки, очистки сточных вод и организации водопользования.

В конференции примут участие руководители министерств жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства, природных ресурсов и охраны окружающей среды, здравоохранения, Национальной академии наук Беларуси, а также предприятия водоснабжения и водоотведения, организации системы МЖКХ, институты и предприятия НАН Беларуси, ВУЗы и другие организации.

Результаты научных дискуссий и тезисы докладов опубликованы в виде отдельного сборника.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.02.2022
валюта курс
EUR 2.9306
USD 2.5846
RUB 3.4052
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.02.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9306 -0.0144
USD 2.5846 -0.0163
RUB 3.4052 +0.0223
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9020 2.9140
USD 2.5540 2.5630
RUB 3.4020 3.4160
подробнее

Конвертация в банках
на 16.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1340 1.1380
EUR/RUB 85.0500 85.5500
USD/RUB 74.8500 75.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте