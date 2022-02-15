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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ В ВОДОСНАБЖЕНИИ И ВОДООТВЕДЕНИИ ОБСУДЯТ 17-18 ФЕВРАЛЯ НА КОНФЕРЕНЦИИ В ЖДАНОВИЧАХ
12:11 16.02.2022
Национальная академия наук Беларуси, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и Институт жилищно-коммунального хозяйства НАН Беларуси 17-18 февраля 2022 г. («Санаторий Криница», аг. Ждановичи) проводят Международную научно-практическую конференцию «Новые методы и технологии в водоснабжении и водоотведении».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, на площадке конференции будут представлены и обсуждены результаты научных исследований и лучшие практики в технологических процессах водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) от научных организаций, предприятий водоснабжения и водоотведения, ВУЗов, предприятий МЖКХ, а также зарубежных организаций. Конференция будет проходить по следующим направлениям: водоснабжение, водоотведение, экономика водопроводно-канализационного хозяйства, государственное регулирование и управление в области ВКХ, повышение качества предоставляемых услуг, информационные технологии в водопроводно-канализационном хозяйстве, подготовка кадров в области технологий водоподготовки, очистки сточных вод и организации водопользования.
В конференции примут участие руководители министерств жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства, природных ресурсов и охраны окружающей среды, здравоохранения, Национальной академии наук Беларуси, а также предприятия водоснабжения и водоотведения, организации системы МЖКХ, институты и предприятия НАН Беларуси, ВУЗы и другие организации.
Результаты научных дискуссий и тезисы докладов опубликованы в виде отдельного сборника.
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