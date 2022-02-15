За 2021 год рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Минска (без учета банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 11,1%, рентабельность продаж – 8,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, дебиторская задолженность на 1 января 2022 г. составила 23,4 млрд рублей, в том числе просроченная – 2,2 млрд рублей, или 9,5% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 января 2022 г. составила 23,2 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,3 млрд рублей, или 5,6% от общего объема кредиторской задолженности.