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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНЛЕСХОЗЕ БЕЛАРУСИ РАССКАЗАЛИ, КАК ГРАЖДАНЕ МОГУТ ЗАПАСТИСЬ ДРОВАМИ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ СЕЗОН
11:38 16.02.2022
В Минлесхозе Беларуси рассказали, как граждане могут запастись дровами на предстоящий сезон.
«В результате январской стихии в стране, по последним данным, пострадало более 19 тыс. га лесного фонда. Основной вид работ, который необходимо провести на поврежденных участках, уборка захламленности. Помочь в этом лесхозам могут не только индивидуальные предприниматели, но и обычные граждане. А заодно – запастись дровами на предстоящий сезон», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В нем пошагово рассказывается, что для этого нужно сделать.
Для начала обратиться в лесничество с письменным заявлением, в котором необходимо указать, сколько древесины нужно заготовить самостоятельно. Оплатить указанный объем согласно стоимости древесины на корню (это будет в разы дешевле готовой продукции).
Затем получить ордер на отпуск древесины на корню (заготовку дров). Лесничество обязано выдать его в течение 2 дней с момента оплаты.
Следующий шаг - обратиться к работнику гослесохраны (мастеру леса, леснику), закрепленным за указанным обходом (местом, где будет производиться заготовка древесины). Тот укажет конкретный участок, где можно согласно ордеру заготовить дрова.
Потом предстоит заготовить древесину и не забыть очистить место рубки от порубочных остатков. Далее ее необходимо уложить в штабель для дальнейшего обмера.
Также нужно сообщить о завершении работы работнику гослесохраны, чтобы тот обмерял заготовленную древесину и освидетельствовал место рубки, подписал необходимые документы.
Последний шаг - вывезти заготовленную древесину из леса.
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