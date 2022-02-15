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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАВИА ВОЗОБНОВЛЯЕТ ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ИОРДАНИЮ И ЕГИПЕТ
11:16 16.02.2022
Авиакомпания «Белавиа» возобновляет выполнение чартерных рейсов в Иорданию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиапервозчика, улететь из Минска в Акабу можно со 2 апреля.
Кроме того, возобновляются чартерные рейсы из Гомеля на курорты Египта: в Хургаду - с 8 марта, в Шарм-эль-Шейх – с 13 марта
Приобрести билеты и узнать все подробности о путешествии можно у туристических агентов.
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