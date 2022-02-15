Первый вице-премьер Николай Снопков подробно рассказал о предложенных корректировках в земельное законодательство.

Как пояснил Николай Снопков, подготовка соответствующего проекта указа главы государства велась с ноября 2020 года: "Он не так просто рождался и на данный момент является осмысленным, реализующим две цели: первая - это решение типовых проблем граждан, вторая цель предлагаемых норм - развитие сельских территорий".

По его словам, предложенные новации долго и подробно обсуждались с участием представителей местных органов власти.

При разработке проекта учитывались демографические тенденции в Беларуси за последнее десятилетие. Например, то, что рост численности населения наблюдается только в 16 из 128 административно-территориальных единиц. Очевидно, что за последние годы многие районные центры превращаются в деревни, областные центры по численности приближаются к районным центрам и самым многочисленным остается мегаполис Минск.

Нормы проекта указа не распространяются на Минск, областные центры и районы около областных центров. Там сохранятся полномочия Лукашенко по всем земельным вопросам. Также они не меняются в том, что касается сельскохозяйственных земель и лесных угодий.

Документ призван расширить полномочия местных органов власти с целью развития сельских территорий и вовлечения в оборот неиспользуемых земель населенных пунктов и объектов промышленного назначения, не используемых в границах населенных пунктов и на прилегающих к ним территориях.

"В целом нормы распространяются на территорию районов, районных центров и сельских населенных пунктов площадью 1,2 млн га, или 5,8% всех земель страны", - отметил первый вице-премьер, которого цитирует сайт правительства.

На указанных территориях гражданам предоставлено для обслуживания жилых домов 279 тыс. га, для ведения личных подсобных хозяйств - 316 тыс. га. То есть меньше половины земель населенных пунктов являются объектами регулирования предлагаемого проекта указа. Остальные земли заняты юридическими лицами либо являются землями общего пользования, проинформировал Николай Снопков.

"Таким образом, нормы указа не нарушат базовые принципы системы управления земельными ресурсами и сложившуюся систему государственной собственности на землю в нашей стране. Документ направлен исключительно на стимулирование развития сельских территорий", - подчеркнул он.

Как пояснил первый вице-премьер, в проекте указа четко разделены понятия "самовольное занятие земельного участка" (то есть его захват), "несоблюдение границ предоставленного земельного участка" и "несоблюдение целевого назначения земельного участка".

Николай Снопков назвал пять основных принципов, на которых предлагается выстраивать дальнейшие земельные отношения на сельских территориях. Первый - это создание условий для более свободного распоряжения гражданами земельными участками при соблюдении градостроительных норм и санитарных правил. Исключения составляют участки, предоставленные на льготных условиях многодетным семьям и нуждающимся. На них распространяются действующие ограничительные нормы.

Второй - предоставление земельных участков для строительства и обслуживания жилого дома площадью до 1 га. Третье - организация личных подсобных хозяйств на площади до 4 га независимо от регистрации на территории сельского совета (сегодня эта регистрация обязательна). Четвертое - вовлечение в хозоборот неиспользуемых производственных площадок, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих территориях. Пятое - льготный 5-летний период выкупа предоставленных земельных участков по кадастровой стоимости, уменьшенной на 50% для стимулирования экономического оборота земли.

Николай Снопков подчеркнул, что для физических лиц нормы указа позволят упростить порядок предоставления земельных участков, снизить затраты, уменьшить процедурные действия. Для юридических лиц - это возможность параллельного со строительством отвода земли, четкий регламент изъятия для государственных нужд при минимальном количестве согласований (сейчас этого четкого регламента нет).

Проектом указа предлагается разрешить размещение нестационарных объектов без оформления отвода земли (речь об объектах без фундамента, например, ларьках, временных сооружениях), а также оформление участков садовых товариществ по фактическому пользованию, без внесения изменений в проект застройки.

Он также озвучил предложение наделить местные органы власти правом определять место и цели предоставления земельных участков без аукциона, а также предоставлять дополнительные земельные участки, примыкающие к существующему, без аукциона, по желанию граждан.

Проект указа также содержит прямую норму, позволяющую местным исполкомам создавать хутора на непригодных для иного использования землях, и норму, позволяющую сносить неиспользуемые промышленные объекты и включать их в земли населенных пунктов.

Предлагается снять ограничения по распоряжению земельными участками, предоставленными для ведения личного подсобного хозяйства и разрешить изменять их целевое назначение, использовать для строительства и обслуживания жилого дома. Есть предложение предоставлять возможность раздела земельных участков для строительства жилого дома, изменения целевого назначения земельного участка до завершения строительства при реализации инвестиционного проекта.

Местные органы власти предлагается наделить полномочиями по урегулированию вопросов, связанных с несоблюдением границ предоставленных земельных участков.

"Не с захватом, а несоблюдением границ предоставленных участков (так называемая в обиходе "самоволка") при нарушениях до 10% от существующей территории, - уточнил первый вице-премьер. - По оценке, на основе инвентаризации 27 районов, по аэрофотосъемке, фактов с признаками нарушений по несоблюдению границ по всей стране оценивается порядка 150 тысяч".

Изначально правительство предлагало расширить полномочия местных органов власти по решению земельных вопросов, за исключением Минска и областных центров, исходя из того, что там не стоит остро проблема развития территорий.

Какие же вопросы предлагается передать на уровень местных властей? Например, определение размера участка в сельских населенных пунктах. Сейчас это до 25 соток для строительства и обслуживания жилого дома. Правительство предлагало увеличить его до 1 га, а Лукашенко - пойти еще дальше и при необходимости выделять и более 1 га.

Предлагается более гибкий и вариативный подход к целевому использованию земельного участка, включая трансформацию территории для строительства и обслуживания жилого дома в площади для ведения личного подсобного хозяйства и наоборот.

Предусматривается возможность дробления участков, чтобы у людей была возможность, например, построить дом на участке рядом с родителями, детьми. Планируется разрешить размещение нестационарных объектов без оформления отвода земли (речь об объектах без фундамента, например, ларьках, временных сооружениях).

Очень ожидаемо изменение относительно оформления участков садовых товариществ. Предусматривается норма, которая разрешит их узаконить по фактическому пользованию без внесения изменений в проект застройки.

Актуально для многих и решение проблемного вопроса по оформлению территорий, занятых гражданами вне границ предоставленного участка. Правительство предложило четко разграничить "самовольное занятие земельного участка" (то есть фактически его захват) и несоблюдение границ выделенного земельного участка. Во втором случае предлагалось узаконить фактически используемый участок, если нарушения составляют до 10% от существующей территории. Однако глава государства предложил не ограничиваться 10%, а исходить из ситуации и оставить этот вопрос на усмотрение местных органов власти, если, конечно, не нарушены в целом градостроительные нормы и не задеты границы чужого участка.