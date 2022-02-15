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ЭКОНОМИКА РБ


МАРТ УСТАНОВИЛО ФАКТЫ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 14 ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ СУБЪЕКТАМИ В 2021 ГОДУ


10:20 16.02.2022

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) с целью недопущения возникновения (усиления) доминирующего положения и ограничения конкуренции на товарных рынках республики в 2021 году провело проверки в отношении 306 хозяйствующих субъектов (в том числе в отношении 242 хозяйствующих субъектов, зарегистрированных в Минске, где сосредоточена наиболее активная часть бизнеса и процессы экономической концентрации имеют наиболее яркий характер).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в результате рассмотрения документов (информации, сведений) установлены факты нарушения антимонопольного законодательства 14 хозяйствующими субъектами, в отношении должностных лиц которых составлены и направлены в суд протоколы об административных правонарушениях.

Нарушения антимонопольного законодательства выразились в непредставлении в антимонопольный орган заявлений и других установленных законодательством документов при совершении действий по экономической концентрации, а также в нарушении сроков представления в МАРТ уведомлений об экономической концентрации.

За непредставление антимонопольному органу информации (документов, объяснений, в том числе уведомлений), необходимой для осуществления антимонопольным органом своих функций, 11 виновных должностных лица хозяйствующих субъектов привлечены к административной ответственности по статье 13.31 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, 3 освобождены от административной ответственности.

Сумма штрафа в отношении лиц, на которых лежит обязанность по направлению заявления на получение согласия антимонопольного органа в рамках предварительного антимонопольного контроля, а также по направлению уведомления о совершенной сделке или ином действии, составила 4180 рублей (от 20 до 22 базовых величин на виновное лицо).
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