За 2021 год рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Беларуси (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 10,4%, рентабельность продаж – 8,3%.

Как сообщает Национальный статисткомитет, дебиторская задолженность на 1 января 2022 г. составила 55,7 млрд рублей, в том числе просроченная – 7,5 млрд рублей, или 13,5% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 января 2022 г. составила 66,2 млрд рублей, в том числе просроченная – 7,5 млрд рублей, или 11,4% от общего объема кредиторской задолженности.