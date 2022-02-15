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ЭКОНОМИКА РБ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ 2022 ГОДА СНИЗИЛОСЬ НА 0,3%
18:09 15.02.2022
В Беларуси в январе 2022 года в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 1252,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 99,7% к уровню января 2021 г.
Как сообщает Национальный статисткомитет, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 1219,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 99,98% к уровню соответствующего периода предыдущего года.
В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 147,5 тыс. тонн, молока – 643,6 тыс. тонн, яиц получено 292,3 млн штук.
На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,1% объема производства скота и птицы (в живом весе), 98,4% молока и 93,4% производства яиц.
На 1 февраля 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,2 млн. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,4 млн голов. Численность свиней составила 2,3 млн голов.
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