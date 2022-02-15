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ЭКОНОМИКА РБ
НОВИНКИ ТЕХНИКИ БЕЛАЗ ДЛЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЕМОНСТРИРОВАЛИСЬ НА ВЫСТАВКЕ В МОСКВЕ
18:00 15.02.2022
АО «ТД «БелАЗ» и его официальный дилер «Автотехинмаш» (Смоленск, РФ) представили новую технику на Национальной выставке и форуме гражданской авиации NAIS-2022, которая прошла 9-10 февраля 2022 года в Москве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинГ», в этом году на стенде были презентованы новинки, который уже вышли со сборочный ленты завода: аэдродромный тягач для буксировки самолётов массой до 150 тонн, машины для буксировки багажных и контейнерных телег БЕЛАЗ-34010, средства наземного обслуживания БЕЛАЗ-34020.
Основное преимущество данной техники – наличие полного привода с возможностью отключения переднего ведущего моста. Вся техника соответствует техническим требованиям IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта).
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