АО «ТД «БелАЗ» и его официальный дилер «Автотехинмаш» (Смоленск, РФ) представили новую технику на Национальной выставке и форуме гражданской авиации NAIS-2022, которая прошла 9-10 февраля 2022 года в Москве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинГ», в этом году на стенде были презентованы новинки, который уже вышли со сборочный ленты завода: аэдродромный тягач для буксировки самолётов массой до 150 тонн, машины для буксировки багажных и контейнерных телег БЕЛАЗ-34010, средства наземного обслуживания БЕЛАЗ-34020.

Основное преимущество данной техники – наличие полного привода с возможностью отключения переднего ведущего моста. Вся техника соответствует техническим требованиям IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта).