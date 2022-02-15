ЭКОНОМИКА РБ

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ЗА 2021 ГОД ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ $269,7 МЛН

17:45 15.02.2022 За 2021 год в реальный сектор экономики Брестской области (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $269,7 млн. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Литвы (41,7% от всех поступивших инвестиций), Российской Федерации (24%), Германии (11,1%). Поступление прямых иностранных инвестиций составило $246,4 млн, или 91,3% от всех поступивших иностранных инвестиций. За 2021 год организациями области направлено за рубеж инвестиций на $735,3 млн. Основная часть инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (86,8% от всех направленных инвестиций), Литвы (9,8%). На долю прямых инвестиций приходилось 99,9% всех направленных инвестиций за рубеж.