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ЭКОНОМИКА РБ


ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ЗА 2021 ГОД ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ $269,7 МЛН


17:45 15.02.2022

За 2021 год в реальный сектор экономики Брестской области (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $269,7 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Литвы (41,7% от всех поступивших инвестиций), Российской Федерации (24%), Германии (11,1%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило $246,4 млн, или 91,3% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За 2021 год организациями области направлено за рубеж инвестиций на $735,3 млн.

Основная часть инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (86,8% от всех направленных инвестиций), Литвы (9,8%).

На долю прямых инвестиций приходилось 99,9% всех направленных инвестиций за рубеж.
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