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ЭКОНОМИКА РБ
КГК ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» ПО ВОПРОСАМ РАСЧЕТА С НАСЕЛЕНИЕМ ЗА КРС И МОЛОКО
17:17 15.02.2022
Комитет государственного контроля Гомельской области 18 февраля 2022 г. проведет «горячую телефонную линию» по вопросам своевременности и полноты расчетов с населением за принятый крупный рогатый скот и молоко.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК региона, с 9.00 до 13.00 можно сообщить информацию о нарушениях, допускаемых при расчетах за принятый крупный рогатый скот и молоко.
Звонки будут приниматься по номерам следующих телефонов: 8 (0232) 23-83-70 и 8 (0232) 23-83-73.
Поступившая информация будет тщательно изучена, при необходимости Комитет госконтроля примет соответствующие меры реагирования.
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