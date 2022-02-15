Комитет государственного контроля Гомельской области 18 февраля 2022 г. проведет «горячую телефонную линию» по вопросам своевременности и полноты расчетов с населением за принятый крупный рогатый скот и молоко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК региона, с 9.00 до 13.00 можно сообщить информацию о нарушениях, допускаемых при расчетах за принятый крупный рогатый скот и молоко.

Звонки будут приниматься по номерам следующих телефонов: 8 (0232) 23-83-70 и 8 (0232) 23-83-73.

Поступившая информация будет тщательно изучена, при необходимости Комитет госконтроля примет соответствующие меры реагирования.