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ЭКОНОМИКА РБ
РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ В 2021 ГОДУ ВЫРОСЛИ НА 2%
17:00 15.02.2022
Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) выросли в 2021 году по сравнению с 2020 годом на 2%.
Как сообщает Национальный статисткомитет, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 65,1%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,8%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 22,7%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,4%.
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