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ЭКОНОМИКА РБ


УЧЕНЫЕ БГУ РАЗРАБОТАЛИ КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ И УЛУЧШЕНИЯ ЭКОСИСТЕМ ОЗЕР НАРОЧАНСКОГО РЕГИОНА


16:39 15.02.2022

Ученые БГУ разработали комплекс мероприятий для поддержания и улучшения экосистем озер Нарочанского региона.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, исследование проводили сотрудники научно-исследовательской лаборатории гидроэкологии, учебно-научного центра «Нарочанская биологическая станция им. Г.Г. Винберга» биологического факультета БГУ совместно с Институтом рыбного хозяйства НАН Беларуси и научным отделом Национального парка «Нарочанский».

Актуальность научных работ заключается в необходимости сохранения природного комплекса и уникальной экосистемы Национального парка «Нарочанский». В течение пяти лет были проанализированы с разной интенсивностью практически все 48 водоемов Нарочанского региона.

Ученые установили, что на данный момент современное состояние изученных экосистем благоприятное и относительно стабильное. Однако была выделена группа риска, в озерах которой отмечены негативные тенденции и нарушения в экосистемах. Поэтому основными направлениями исследований стали определение качественного состава воды, оценка перспектив ухудшения ситуации и разработка рекомендаций по их предупреждению.

Основной акцент ученые сделали на самом крупном озере Нарочь. Они установили, что основными источниками воздействия на него являются поверхностный сток и приток воды по реке Скема из озера Мястро. Таким образом, на чистоту воды существенно влияет состояние близлежащих водоемов. Поэтому важно следить за экологической ситуацией во всем парке «Нарочанский».

Подготовленный комплекс мероприятий ориентирован на сохранение биологического разнообразия парковой акватории и включает два основных направления работы. Первое связано с улучшением текущего экологического состояния и предполагает зарыбление ряда озер аборигенными видами и реабилитацию мест их размножения, зимнюю уборку тростника в местах локального зарастания мелководий.

Вторая составляющая плана направлена на развитие экономического и туристического потенциала озер. Рекомендовано создавать зоны для занятий подводной охотой и дайвингом. Отмечена перспективность развития нового мирового тренда бёрдвотчинга. Это любительская орнитология по наблюдению и изучению птиц.

В перспективе, по мнению белорусских ученых, предлагаемые подходы изучения и улучшения водных экосистем Национального парка «Нарочанский» могут быть применимы для других значимых водоемов страны.
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