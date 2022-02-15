Индекс цен производителей промышленной продукции по Брестской области в январе 2022 г. по сравнению с декабрем 2021 г. составил 101,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 103,1%, промежуточные товары – 102%, потребительские товары – 100,2%.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Брестской области в январе 2022 г. по сравнению с декабрем 2021 г. составил 102,4%, в том числе в растениеводстве – 105,4%, животноводстве – 101,9%.