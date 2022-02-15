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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ПОЯВЯТСЯ ПОЛНОЦЕННЫЕ БИЗНЕС-ШКОЛЫ


15:26 15.02.2022

В Беларуси появятся полноценные бизнес-школы. Об этом заявил 15 февраля 2022 года начальник управления экономики инновационной деятельности Дмитрий Крупский в интервью передаче «Наше утро» телеканала ОНТ.

«В Беларуси по инициативе Минэкономики на законодательном уровне закреплена возможность получения статуса бизнес-школы. Это судьбоносное событие стало возможным благодаря принятию новой редакции Кодекса об образовании. Теперь коммерческие организации всех форм собственности, получившие такой статус, могут реализовывать программы MBA – базовые для «взращивания» управленческих кадров высшего звена – в формате переподготовки руководителей и специалистов, и главное – выдавать дипломы государственного образца. Тем самым сделан ключевой шаг для встраивания сферы бизнес-образования в правовое поле и ее превращения в полноценный институт инновационного развития», – отметил Дмитрий Крупский, которого приводятся на сайте Минэкономики.

По словам начальника управления, с 1996 года в Беларуси стал развиваться рынок бизнес-образования, началась реализация программ MBA. При этом носителями ключевых компетенций и «законодателями мод» выступали частные организации, ранее не имевшие возможность выдавать слушателям дипломы государственного образца. Это обстоятельство сдерживало формирование у топ-менеджемента государственного сектора профессиональных компетенций, необходимых для развития бизнеса в условиях жесткой конкурентной борьбы.

Всего, по оценке Минэкономики, за 1996-2021 годы по программам МВА прошли обучение порядка 1,6 тыс. слушателей. А с учетом численности крупных и средних компаний – в основном государственных, в масштабах страны требуется обучить более 17 тыс. руководителей высшего звена.

«Обновленный Кодекс, по сути, создал полноценную конкурентную среду для всех участников рынка – государственных учреждений образования и частных коммерческих организаций. У последних появится возможность получить статус бизнес-школы, а государство сможет использовать их потенциал для организации массовой подготовки управленческих кадров новой формации. В конечном итоге, это будет способствовать комплексной модернизации Беларуси, повышению уровня конкурентоспособности ее экономики», – резюмировал Дмитрий Крупский.
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