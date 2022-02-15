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ЭКОНОМИКА РБ


МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ ФОРУМ «БЕЛАРУСЬ АГРАРНАЯ. МОЛОЧНАЯ ФЕРМА» ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ 17 ФЕВРАЛЯ


14:43 15.02.2022

17 февраля в Минске пройдет Международный отраслевой форум «Беларусь аграрная. Молочная ферма», который будет посвящен технологии производства молока.

Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, главные темы форума: «Как поднять продуктивность стада, качество молока, экономику хозяйств?», «Как не ошибиться с выбором при заготовке кормов?», «Каковы пути решения актуальных проблем репродуктивного здоровья коров?».

Деловую программу форума откроет доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Игоря Брыло об итогах развития молочного животноводства за 2021 год и перспективах развития до 2025 года.

Заместитель министра - директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Иван Смильгинь выступит с докладом на тему «Состояние и направление изменений законодательства в области ветеринарного надзора».

На форум приглашены профессионалы зоотехнии, кормопроизводства, ветеринарии, племенного дела, представители комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию, молочных заводов, СПК.

На форуме также состоится чествование лучших хозяйств и присуждение победителям премии «Молочная ферма класса «Экстра».

Кроме того, в рамках форума пройдет дегустация-презентация цельномолочной продукции и сыров производителей — лауреатов конкурса «Чемпион вкуса».
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