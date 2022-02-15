В Брестской области индекс цен на продовольственные товары в январе 2022 г. по сравнению с декабрем 2021 г. составил 102%, к январю 2021 г. – 112,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, непродовольственные товары в январе 2022 года подорожали по сравнению с декабрем 2021 года на 1,0%, к январю 2021 г. – на 8,6%.

Цены на услуги в январе 2022 года увеличились по сравнению с декабрем 2021 года на 2,2%, к январю 2021 года – на 8,4%.