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ЭКОНОМИКА РБ


ГОДОВОЙ РОСТ ЦЕН НА ПРОДТОВАРЫ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ СОСТАВИЛ 12,8%


14:22 15.02.2022

В Брестской области индекс цен на продовольственные товары в январе 2022 г. по сравнению с декабрем 2021 г. составил 102%, к январю 2021 г. – 112,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, непродовольственные товары в январе 2022 года подорожали по сравнению с декабрем 2021 года на 1,0%, к январю 2021 г. – на 8,6%.

Цены на услуги в январе 2022 года увеличились по сравнению с декабрем 2021 года на 2,2%, к январю 2021 года – на 8,4%.
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