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ЭКОНОМИКА РБ


ОТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В БЮДЖЕТ ЗА ЯНВАРЬ ПОСТУПИЛО 298,0 МЛН РУБЛЕЙ


14:15 15.02.2022

Формирование бюджета Гомельской области в январе 2022 года обеспечивали около 496 тысяч плательщиков, в том числе более 19 тысяч организаций, около 31 тысячи индивидуальных предпринимателей и 446 тысяч физических лиц, уплачивающих имущественные и иные платежи в бюджет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Гомельской области, за январь 2022 года в бюджет региона поступило 298,0 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 58,7 млн рублей, в местные бюджеты – 239,3 млн рублей.

Около 85% доходов бюджета области в отчетном периоде сформировано за счет поступлений пяти налогов: 37,0% – за счет налога на добавленную стоимость, 26,1% – за счет подоходного налога, 14,8% – за счет акцизов, 6,6% – за счет налога при УСН.

От организаций государственного сектора экономики в консолидированный бюджет Гомельской области в январе 2022 года поступило 192,7 млн рублей. На их долю приходится 64,7% общих поступлений.

От организаций негосударственного сектора поступило 83,5 млн рублей (28,0%), индивидуальных предпринимателей – 16,4 млн рублей (5,5%), физических лиц – 5,4 млн рублей (1,8%).
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