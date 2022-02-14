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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС СТАРТАП-ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
13:12 15.02.2022
Республиканский молодежный совет при Минздраве и Гомельский медуниверситет проводят конкурс стартап-проектов в сфере здравоохранения - MedicalStartup.
Как сообщает Telegram-канал Минздрава, в конкурсе могут принять участие стартап-проекты с детально проработанной идеей и стратегией развития разработки.
Номинации конкурса: «Медицина клиническая», «Медицина фундаментальная», «Фармацевтические науки».
К участию приглашаются студенты, ординаторы, интерны, магистранты и аспиранты, обучающиеся в медуниверситетах, выпускники, молодые ученые и молодые специалисты.
Отборочный этап пройдет с февраля по март. Планируется, что лауреаты представят свои работы на крупнейшем в Беларуси Международном медицинском форуме «Здравоохранение» и на специализированной выставке BelarusMedica. Форум ежегодно проводится в Беларуси с 1994 года при поддержке Министерства здравоохранения Республики Беларусь.
Для участия в конкурсе MedicalStartup необходимо заполнить заявку.
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