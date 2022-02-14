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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 1%
12:51 15.02.2022
Индекс цен производителей промышленной продукции по Минской области в январе 2022 г. по сравнению с декабрем 2021 г. составил 101%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 101,8%, промежуточные товары – 101,1%, потребительские товары – 100,8%.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Минской области в январе 2022 г. по сравнению с декабрем 2021 г. составил 101,1%, в том числе в растениеводстве – 105,6%, животноводстве – 99,8%.
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