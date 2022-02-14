Правительство Беларуси полагает, что назрела необходимость серьезной корректировки действующего законодательства. Об этом заявил сегодня Лукашенко на совещании по вопросам совершенствования земельных отношений.

"Правительство полагает, что назрела необходимость серьезной корректировки действующего законодательства, и внесло свои предложения в виде проекта указа", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, в том числе речь идет о том, чтобы передать ряд существенных полномочий главы государства на уровень ниже. Так, для строительства частных домов предлагается разрешить выделять участки площадью до 1 гектара.

В числе возможных предлагаемых новаций и расширение возможностей по узакониванию самовольно занятых участков, изменению целевого назначения участка до завершения строительства.

Кроме того, Совет министров считает, что настало время разрешить свободное распоряжение участками, полученными в том числе на льготных условиях.

между тем однозначного мнения по проекту Указа пока нет. Есть серьезные опасения, что его положения создадут лазейки для злоупотреблений, спекуляций и просто несправедливой торговли землей.

"Не получится ли, что мы откроем возможности для тех, кто накопил капитал разными путями и способами и сейчас выкупит самые лучшие земли страны, а большинство граждан окажутся не у дел? Те, кто действительно на земле всегда были. Действительно ли проект указа решает проблемы, волнующие большую часть белорусов?" - поинтересовался Лукашенко.

"Наш принцип - подходить ко всем изменениям взвешенно. Предоставление земельных участков должно не столько приносить государству экономическую выгоду, сколько отвечать ожиданиям населения и реально решать его проблемы. Земля - национальное достояние и важнейший ресурс. Нам надо не только использовать ее рационально, но и сохранить для будущих поколений. Поэтому земли сельхозназначения и лесного назначения находятся и будут находиться только в собственности государства", - заявил Лукашенко.