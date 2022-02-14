Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 15 февраля 2022 года выросло до 843,7 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 843 тыс. 717 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 828 тыс. 579 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 540 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6278 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 5146 человек, число смертей от COVID-19 – на 13.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 7 тыс. 737 тестов. Всего в стране проведено 12 млн 161 тыс. 006 тестов.