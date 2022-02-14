Прокуратура Минска в ходе мониторинга электронной торговой площадки www.goszakupki.by выявила нарушения законодательства, допущенные заказчиками при проведении процедур государственных закупок.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, наиболее распространенным нарушением прокуроры назвали неправильный выбор процедуры закупки.

К примеру, должностные лица одного из столичных госучреждений не учли требования правовых актов и провели закупку при выборе организаций, оказывающих услуги по техническому обслуживанию систем пожарной автоматики, с применением открытого конкурса вместо запроса ценовых предложений.

В итоге прокуратура города Минска вынесла 4 предписания с требованием отменить проводимые процедуры государственных закупок. За допущенные нарушения семь виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной, один – к административной ответственности.

Принятие упреждающих мер прокурорского реагирования позволило предотвратить использование бюджетных средств с нарушением законодательства на сумму свыше 160 тыс. рублей.