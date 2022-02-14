За первые две недели февраля 2022 года на торгах ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) на внутренний рынок реализованы семена масличных культур на общую сумму более 12,5 млн BYN.

Как сообщает Telegram-канал БУТБ, по определенным товарным позициям продажи выросли в разы. Наибольшим спросом пользовались маслосемена рапса и подсолнечника, востребованные при производстве растительных масел и высокобелковых кормовых добавок.

Повышенный интерес отечественных переработчиков к биржевой площадке связан с увеличением объемов выпуска экспортно ориентированной продукции, поскольку использование биржи позволяет минимизировать затраты на закупку сырья, делая готовый продукт более конкурентоспособным на мировом рынке.

«Взаимодействие биржи с белорусскими маслоэкстракционными заводами - яркий пример так называемого "сотрудничества полного цикла", когда предприятие применяет биржевой механизм на всех этапах своей деятельности: от закупки сырья до реализации готовой продукции за рубеж. В этом случае производитель, по сути, получает двойной экономический эффект. Сначала он экономит средства на покупке семян масличных, стоимость которых снижается в ходе биржевых торгов, а затем, участвуя в экспортных торговых сессиях, имеет дополнительную выручку от продажи рапсового или подсолнечного масла покупателям из Европейского союза или Китая. Только за январь текущего года выгода белорусских предприятий от использования биржевой площадки оценивается суммой более 1 млн BYN», - отметили в БУТБ.

Помимо семян масличных культур, предназначенных для промышленной переработки, значительным спросом на биржевых торгах пользуются семена для посева: с начала года продажи выросли в 1,5 раза, до 31,2 млн BYN.

Более половины от общего объема пришлось на семена сахарной свеклы.

«Можно сказать, что это следующая ступень сотрудничества биржи с белорусскими сахарными заводами. Так, если раньше они в основном использовали биржу как дополнительный канал для экспорта сахара и побочных продуктов (свекловичного жома и мелассы), то теперь они тесно интегрировали биржевой механизм и в свои закупочные процессы. В частности, в прошлом году на площадке БУТБ активно приобретался уголь-антрацит, а сейчас к нему добавились семена свеклы», - проинформировали в пресс-службе биржи.

Ожидается, что в дальнейшем взаимодействие с предприятиями сахарной отрасли будет развиваться столь же динамично.