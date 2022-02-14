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ЭКОНОМИКА РБ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ЗА 2021 ГОД ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ $961,9 МЛН
10:58 15.02.2022
За 2021 год в реальный сектор экономики Минской области (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $961,9 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (51,3% от всех поступивших инвестиций), Кипра (12,3%), Швейцарии (6,4%).
Поступление прямых иностранных инвестиций составило $736,5 млн, или 76,6% от всех поступивших иностранных инвестиций.
За 2021 год организациями области направлено за рубеж инвестиций на $711,6 млн.
Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (85,1% от всех направленных инвестиций), Сингапура (5,2%), Украины (4,1%).
На долю прямых инвестиций приходилось 99,8% всех направленных инвестиций за рубеж.
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