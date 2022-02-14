ЭКОНОМИКА РБ

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ЗА 2021 ГОД ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ $961,9 МЛН

10:58 15.02.2022 За 2021 год в реальный сектор экономики Минской области (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $961,9 млн. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (51,3% от всех поступивших инвестиций), Кипра (12,3%), Швейцарии (6,4%). Поступление прямых иностранных инвестиций составило $736,5 млн, или 76,6% от всех поступивших иностранных инвестиций. За 2021 год организациями области направлено за рубеж инвестиций на $711,6 млн. Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (85,1% от всех направленных инвестиций), Сингапура (5,2%), Украины (4,1%). На долю прямых инвестиций приходилось 99,8% всех направленных инвестиций за рубеж.