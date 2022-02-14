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ЭКОНОМИКА РБ


МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ БЕЛОРУССКИХ ЭКСПОРТЕРОВ ПЛАНИРУЮТ РАСШИРИТЬ


10:18 15.02.2022

Механизмы поддержки белорусских экспортеров планируют расширить. Об этом заявил первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь, комментируя экспортную стратегию в 2022 году.

«Возможность финансировать экспортные контракты получили все банки. Исключено ранее действовавшее ограничение – стоимость сделки не менее 200 тысяч долларов. Рассчитываем, что эти меры позволят на 50 процентов нарастить поставки в страны «дальней дуги», успешнее осваивать традиционный для нас рынок Российской Федерации и рынки партнёров. В целом предстоит прирасти по экспорту более чем на 6%», – отметил Юрий Чеботарь, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

При этом он также обозначил три перспективных направления для развития импортозамещения.

«В первую очередь это автокомпоненты для нашего автомобилестроения. Недавно мы с коллегами по ЕАЭС провели соответствующий анализ: оказалось, что емкость рынка импортозамещения на весь наш Союз составляет почти 70 млрд. долларов. Половину его занимает как раз машиностроение. По расчетам экспертов, 96 процентов в машиностроении можно заместить. Поэтому работы для наших промышленников здесь предостаточно и соответствующие планы мы развиваем», сказал чиновник.

Второе направление – это местное сырье. Данная точка роста, по его словам, хорошо сработала в прошлом году. Только по деревообработке ожидается миллиард долларов экспорта.

«Третье направление – кооперационные цепочки, позволяющие развивать на базе соответствующих переделов углубленную переработку или местного сырья или тех ресурсов, которые мы сегодня имеем. Совместно с отраслевыми регуляторами разработаны соответствующие «дорожные карты», где определены импортозамещающие продукты, производство которых будет налажено в Беларуси в ближайшее пятилетие», – резюмировал Юрий Чеботарь.
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