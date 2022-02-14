Авиакомпания «Белавиа» 18 июня начнет выполнение регулярных рейсов по маршруту Батуми-Гомель-Батуми.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, рейсы будут выполняться по понедельникам и субботам с вылетом из грузинского города в 8.05 и прибытием в Гомель в 9.50. Из Гомеля можно будет улететь в 11.20 с прилетом в Батуми в 15.15. Время для всех аэропортов указано местное.

Билеты в одну сторону стоят 86 евро, в обе – 178 евро (тариф LIGHT). Их можно приобрести на сайте авиакомпании, в офисах продаж авиабилетов и у агентов.