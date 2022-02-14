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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАВИА ЗАПУСКАЕТ РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ ИЗ ГОМЕЛЯ В БАТУМИ
09:42 15.02.2022
Авиакомпания «Белавиа» 18 июня начнет выполнение регулярных рейсов по маршруту Батуми-Гомель-Батуми.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, рейсы будут выполняться по понедельникам и субботам с вылетом из грузинского города в 8.05 и прибытием в Гомель в 9.50. Из Гомеля можно будет улететь в 11.20 с прилетом в Батуми в 15.15. Время для всех аэропортов указано местное.
Билеты в одну сторону стоят 86 евро, в обе – 178 евро (тариф LIGHT). Их можно приобрести на сайте авиакомпании, в офисах продаж авиабилетов и у агентов.
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