Потребительские цены в Минской области в январе 2022 года выросли по сравнению с декабрем 2021 года на 1,3%, к уровню января 2021 года – на 10%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, цены на продовольственные товары в январе 2022 года по сравнению с декабрем выросли на 2%, к уровню января 2021 года – на 112,1%.

Цены на непродовольственные товары выросли в январе 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года на 0,4%, к уровню января 2021 года – на 7,3%.

Стоимость услуг в январе 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года выросла на 1%, к уровню января 2021 года – на ,5%.