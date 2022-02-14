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ЭКОНОМИКА РБ
РОСТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ СОСТАВИЛ 1,3%
09:29 15.02.2022
Потребительские цены в Минской области в январе 2022 года выросли по сравнению с декабрем 2021 года на 1,3%, к уровню января 2021 года – на 10%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, цены на продовольственные товары в январе 2022 года по сравнению с декабрем выросли на 2%, к уровню января 2021 года – на 112,1%.
Цены на непродовольственные товары выросли в январе 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года на 0,4%, к уровню января 2021 года – на 7,3%.
Стоимость услуг в январе 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года выросла на 1%, к уровню января 2021 года – на ,5%.
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