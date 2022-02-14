С 2022 года в Беларуси можно получить удостоверение при выходе на досрочную профессиональную пенсию. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

Согласно информации, пенсионные удостоверения выдаются также лицам, которым эти пенсии уже назначены.

Для получения пенсионного удостоверения необходимо обратиться с паспортом, или иным документом, удостоверяющим личность, в территориальный орган Фонда по месту назначения досрочной профессиональной пенсии.