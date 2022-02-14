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ЭКОНОМИКА РБ
С 2022 ГОДА В БЕЛАРУСИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРИ ВЫХОДЕ НА ДОСРОЧНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПЕНСИЮ
18:03 14.02.2022
С 2022 года в Беларуси можно получить удостоверение при выходе на досрочную профессиональную пенсию. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.
Согласно информации, пенсионные удостоверения выдаются также лицам, которым эти пенсии уже назначены.
Для получения пенсионного удостоверения необходимо обратиться с паспортом, или иным документом, удостоверяющим личность, в территориальный орган Фонда по месту назначения досрочной профессиональной пенсии.
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