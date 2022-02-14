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ЭКОНОМИКА РБ


БУТБ ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТ ЭКСПОРТНЫХ ЦЕН НА БЕЛОРУССКОЕ РАПСОВОЕ МАСЛО


17:44 14.02.2022

Аналитики ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» прогнозируют рост экспортных цен на белорусское рапсовое масло. Об этом свидетельствует динамика спроса и предложения на биржевой площадке, а также ситуация на мировом рынке.

Как сообщает Telegram-канал БУТБ, рапсовое масло в очередной раз возглавило тройку самых востребованных товаров сельскохозяйственной группы, реализуемых за рубеж через БУТБ. В январе 2022 г. на долю этой товарной позиции пришлось 46% от общего объема биржевого экспорта продукции АПК.

При этом, несмотря на некоторые ценовые колебания в первой декаде января, в целом стоимость рапсового масла оставалась стабильной, а в первых числах февраля практически вернулась к значениям конца декабря 2021 г. Сейчас нерафинированное масло марки Р обходится иностранным покупателям в среднем в 1250 EUR/т. Однако, по мнению аналитиков БУТБ, под влиянием внешней конъюнктуры уже в ближайшие недели экспортные котировки могут пойти вверх.

Основными потребителями белорусского рапсового масла являются страны Европы, где в прошлом году из-за низкого урожая рапса у крупнейших производителей - Великобритании, Германии и Франции - образовался значительный дефицит сырья. В результате цены выросли почти вдвое, чем и воспользовались белорусские переработчики, нарастив экспортные поставки через биржу почти до 54 тыс. т.

В текущем году ситуация может повториться. Например, уже сейчас наблюдается увеличение спроса на рапсовое масло со стороны участников торгов из Литвы, Швейцарии и Эстонии. Во многом этому способствуют рекордно высокие цены на нефть и экологическая политика Евросоюза, направленная на расширение использования альтернативных видов топлива и, в частности, биодизеля, который производится с использованием нерафинированного рапсового масла. Кроме того, из-за наводнения в Малайзии, уничтожившего часть пальмовых плантаций, стало дорожать пальмовое масло, а за ним и другие растительные масла.

Все это влияет на биржевой рынок Беларуси, создавая предпосылки для повышения экспортных котировок на отечественное рапсовое масло. По мнению биржевых аналитиков, с большой долей вероятности это произойдет в самой ближайшей перспективе.
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