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ЭКОНОМИКА РБ


ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ЗА 2021 ГОД ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ МИНСКА $5,3 МЛРД


17:29 14.02.2022

За 2021 год в реальный сектор экономики Минска (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $5,3 млрд.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, основными инвесторами организаций Минска были субъекты хозяйствования Российской Федерации (33,2% от всех поступивших инвестиций), Украины (23,3%), Кипра (19%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило $4,9 млрд, или 92% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За 2021 год организациями Минска (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на $3,7 млрд.

Значительные объемы инвестиций организациями Минска были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (78,7% от всех направленных инвестиций), Украины (6,2%), Кипра (3,7%).

На долю прямых инвестиций приходилось 93,8% всех направленных инвестиций за рубеж.
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