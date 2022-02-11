ЭКОНОМИКА РБ

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ЗА 2021 ГОД ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ МИНСКА $5,3 МЛРД

17:29 14.02.2022 За 2021 год в реальный сектор экономики Минска (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $5,3 млрд. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, основными инвесторами организаций Минска были субъекты хозяйствования Российской Федерации (33,2% от всех поступивших инвестиций), Украины (23,3%), Кипра (19%). Поступление прямых иностранных инвестиций составило $4,9 млрд, или 92% от всех поступивших иностранных инвестиций. За 2021 год организациями Минска (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на $3,7 млрд. Значительные объемы инвестиций организациями Минска были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (78,7% от всех направленных инвестиций), Украины (6,2%), Кипра (3,7%). На долю прямых инвестиций приходилось 93,8% всех направленных инвестиций за рубеж.