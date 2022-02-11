|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.02.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ЗА 2021 ГОД ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ МИНСКА $5,3 МЛРД
17:29 14.02.2022
За 2021 год в реальный сектор экономики Минска (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $5,3 млрд.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, основными инвесторами организаций Минска были субъекты хозяйствования Российской Федерации (33,2% от всех поступивших инвестиций), Украины (23,3%), Кипра (19%).
Поступление прямых иностранных инвестиций составило $4,9 млрд, или 92% от всех поступивших иностранных инвестиций.
За 2021 год организациями Минска (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на $3,7 млрд.
Значительные объемы инвестиций организациями Минска были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (78,7% от всех направленных инвестиций), Украины (6,2%), Кипра (3,7%).
На долю прямых инвестиций приходилось 93,8% всех направленных инвестиций за рубеж.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.02.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 11.02.2022
Курсы в банках
на 14.02.2022
Конвертация в банках
на 14.02.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте