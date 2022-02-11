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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 40% АБОНЕНТОВ МТС ПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИЛОЖЕНИЕМ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ УСЛУГАМИ ОНЛАЙН
16:20 14.02.2022
Более 40% абонентов МТС пользуются приложением для управления услугами онлайн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, приложение «Мой МТС», которое позволяет самостоятельно управлять услугами связи, используют на данный момент более 2 млн абонентов мобильного оператора.
«Мой МТС» — это персональный помощник абонента, с помощью которого можно в два клика узнавать необходимую информацию о подключенных номерах, а также управлять тарифами и услугами. Поэтому пользователю не обязательно посещать офис МТС или обращаться в кол-центр, чтобы решить повседневные вопросы мобильной связи. Приложением доступно для смартфонов на базе Android и iOS.
«Мой МТС» дает возможность быстро зарегистрировать обещанный платеж, проверить баланс и остатки трафика минут и SMS. Эти операции можно совершать даже при отрицательном балансе. Приложение позволяет работать сразу с несколькими номерами. При этом, чтобы посмотреть остатки баланса и мегабайтов интернета, не обязательно заходить в само приложение — достаточно установить соответствующий виджет на рабочем столе смартфона.
В приложении есть опции для управления финансами. В «Мой МТС» хранится подробная информация обо всех списаниях со счета за последние 5 суток, также пользователь может заказать детализацию разговоров и подробный отчет по балансу с описанием всех расходов за текущий месяц. Реализована функция, с помощью которой можно перевести деньги со своего счета на номер друзей или близких.
Приложение позволяет менять тарифные планы, подключать и отключать услуги. Здесь же представлен список других приложений МТС — МТС Music, МТС Книги, МТС Кино. С помощью «Мой МТС» можно следить за новостями и акциями компании, а при необходимости — быстро найти адрес ближайшего салона связи МТС.
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