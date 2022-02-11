Оперативными подразделениями налоговых органов Могилевской области в 2021 году выявлено 148 фактов занятия физическими лицами незарегистрированной предпринимательской деятельностью.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, к административной ответственности за занятие незарегистрированной предпринимательской деятельностью привлечено 30 физических лиц с наложением штрафа в общей сумме 1,5 тыс. рублей с конфискацией в доход государства товарно-материальных ценностей (дохода) в общей сумме 490,8 тыс. рублей.

Кроме того, выявлено 50 фактов осуществления деятельности физическими лицами по заявительному принципу без уплаты единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц.

По результатам мероприятий, проведенных в отношении физических лиц, осуществлявших деятельность без государственной регистрации, и физических лиц, осуществлявших деятельность по заявительному принципу без уплаты единого налога, в бюджет дополнительно поступило единого налога в общей сумме 28,1 тыс. рублей.

При выявлении повторных фактов осуществления физическими лицами незарегистрированной деятельности либо деятельности без уплаты налогов, физическим лицам в соответствии с требованиями НК будет предъявлен к уплате единый налог с применением коэффициента 5 к ставке единого налога.