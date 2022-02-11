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ЭКОНОМИКА РБ
ГРАЖДАНЕ МОГУТ ОПЛАТИТЬ ПАТЕНТНУЮ ПОШЛИНУ ЧЕРЕЗ ЕРИП
14:07 14.02.2022
Физическим лицам предоставлена возможность оплачивать патентные пошлины через ЕРИП.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре интеллектуальной собственности, для платежа в системе «Расчет» (ЕРИП) необходимо выбрать позицию «Административные процедуры, госпошлина, сборы» → «НЦИС».
Далее следует выбрать объект, в отношении которого уплачивается патентная пошлина → выбрать действие, за совершение которого уплачивается патентная пошлина → ввести номер заявки (патента, свидетельства, название объекта и т.д.), ФИО и адрес плательщика, сумму платежа → совершить платеж.
Дополнительная комиссия для плательщиков за уплату патентных пошлин через систему ЕРИП не взимается.
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