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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКЕ ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ЯНВАРЕ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 0,9%


13:51 14.02.2022

В Минске индекс цен производителей промышленной продукции в январе 2022 г. по сравнению с декабрем 2021 г. составил 100,9%, к январю 2021 года – 107,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,7%, на промежуточные и потребительские товары – 100,9%.

Продукция производственно-технического назначения в январе 2022 г. по сравнению с декабрем 2021 г. подорожала на 0,8%, к январю 2021 года – на 10,5%.
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