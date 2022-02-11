|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.02.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ЯНВАРЕ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 0,9%
13:51 14.02.2022
В Минске индекс цен производителей промышленной продукции в январе 2022 г. по сравнению с декабрем 2021 г. составил 100,9%, к январю 2021 года – 107,6%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,7%, на промежуточные и потребительские товары – 100,9%.
Продукция производственно-технического назначения в январе 2022 г. по сравнению с декабрем 2021 г. подорожала на 0,8%, к январю 2021 года – на 10,5%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.02.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 11.02.2022
Курсы в банках
на 14.02.2022
Конвертация в банках
на 14.02.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте