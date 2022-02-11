В Минске индекс цен производителей промышленной продукции в январе 2022 г. по сравнению с декабрем 2021 г. составил 100,9%, к январю 2021 года – 107,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,7%, на промежуточные и потребительские товары – 100,9%.

Продукция производственно-технического назначения в январе 2022 г. по сравнению с декабрем 2021 г. подорожала на 0,8%, к январю 2021 года – на 10,5%.