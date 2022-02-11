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ЭКОНОМИКА РБ


HOSTFLY.BY ОБЪЯВИЛ О ПОКУПКЕ ХОСТИНГ-ПРОВАЙДЕРА


13:45 14.02.2022

Хостинг-провайдер HostFly.by предоставит клиентам компании «Хостинг партнер» (проект bizneshost.by) доступ к безлимитным тарифным планам и современной сетевой инфраструктуре.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в компании, бренд HostFly.by заключил соглашение о взаимодействии с bizneshost.by и дальнейшем слиянии клиентских баз, что позволит улучшить обслуживание абонентов и увеличить долю HostFly.by на белорусском рынке хостинга.

Теперь клиентам bizneshost.by доступна качественная техническая поддержка 24/7, многочисленные сервисы для мониторинга сетевых ресурсов, создания сайтов, уникальные партнерские возможности от Яндекс и Tilda. Кроме этого провайдер предлагает быструю регистрацию доменных имен и их продление, многоступенчатую систему уведомлений об истечении срока действия имен и сервисных услуг.

«Наша задача - сделать услуги HostFly.by и наши безлимитные тарифы на хостинг максимально доступными. Для новых клиентов переход на наш хостинг - это шаг вперед, возможность пользоваться результатами наших инвестиций в технологии и сервисные решения. Поэтому текущую сделку мы рассматриваем еще и как возможность предоставить белорусам новые возможности для создания и обслуживания своих интернет-проектов», - сказал руководитель проекта Александр Хмыль.

По его словам, расширение бизнеса с помощью сделок слияния и поглощения - это часть стратегии для активного роста на белорусском рынке. Результаты работы HostFly.by на рынке позволяют перейти к новым инструментам для увеличения рыночной доли.

«Мы довольны тем, как были приняты на белорусском рынке хостинга наши конкурентные тарифные планы и технические предложения. Результаты работы позволяют нам говорить о необходимости продолжать интенсивное развитие, в том числе и через создание предложений для конкурирующих компаний о переводе своих абонентов на обслуживание в HostFly.by через соглашения о взаимодействии и слияния клиентских баз. В ближайшее время мы объявим о новых инициативах по расширению бизнеса и абонентской базы HostFly.by», — отметил Александр Хмыль.

Хостинг-провайдер HostFly.by - проект компании «Суппорт чейн», которая обладает многолетним опытом развития хостинг-услуг и сервисов технической поддержки в США и Европе. В Беларуси HostFly.by уже получил признание не только среди клиентов, но и экспертов в сфере телекоммуникационных услуг и маркетинга. В 2021 году компания получила награду «Бренд года», а также высокие оценки по итогам сотрудничества со стороны разработчиков перспективных программных решений и проектов.
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