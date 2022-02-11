Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 14 февраля 2022 года выросло до 838,5 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 838 тыс. 571 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 823 тыс. 890 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 413 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6265 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 6605 человек, число смертей от COVID-19 – на 12.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 15 тыс. 463 теста. Всего в стране проведено 12 млн 153 тыс. 269 тестов.