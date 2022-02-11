В бюджет Витебской области за январь 2022 года поступило 265,0 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 79,1 млн рублей, в местный бюджет – 185,9 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по Витебской области, в разрезе видов налогов в доходах бюджета области наибольшие суммы поступили по налогу на добавленную стоимость – 134,6 млн рублей, или 50,8%, по подоходному налогу – 57,4 млн рублей, или 21,6%.