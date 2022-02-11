|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.02.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ ПОСТУПИЛО 265,0 МЛН РУБЛЕЙ
13:11 14.02.2022
В бюджет Витебской области за январь 2022 года поступило 265,0 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 79,1 млн рублей, в местный бюджет – 185,9 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по Витебской области, в разрезе видов налогов в доходах бюджета области наибольшие суммы поступили по налогу на добавленную стоимость – 134,6 млн рублей, или 50,8%, по подоходному налогу – 57,4 млн рублей, или 21,6%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.02.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 11.02.2022
Курсы в банках
на 14.02.2022
Конвертация в банках
на 14.02.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте