|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.02.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НОВУЮ ТЕХНОЛОГИЮ ТЕСТИРУЮТ В «БЕЛОРУСНЕФТЬ-НЕФТЕХИМПРОЕКТЕ»
12:52 14.02.2022
В государственном предприятии «Белоруснефть-Нефтехимпроект» тестируется новая технология, объединившая информационное моделирование (BIM) и дополненную реальность.
Как пишет портал neft.by, приложение позволяет размещать виртуальный макет BIM-объектов и рассматривать проект в деталях, в том числе по слоям, с их масштабированием.
Дополненная реальность дает возможность сопровождать физический мир цифровыми данными, которые воспринимаются как элементы реальной жизни.
В результате она предстает как новая интерактивная технология, которая позволяет накладывать компьютерную графику, текстовую информацию на реальные объекты.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.02.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 11.02.2022
Курсы в банках
на 14.02.2022
Конвертация в банках
на 14.02.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте