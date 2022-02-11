В государственном предприятии «Белоруснефть-Нефтехимпроект» тестируется новая технология, объединившая информационное моделирование (BIM) и дополненную реальность.

Как пишет портал neft.by, приложение позволяет размещать виртуальный макет BIM-объектов и рассматривать проект в деталях, в том числе по слоям, с их масштабированием.

Дополненная реальность дает возможность сопровождать физический мир цифровыми данными, которые воспринимаются как элементы реальной жизни.

В результате она предстает как новая интерактивная технология, которая позволяет накладывать компьютерную графику, текстовую информацию на реальные объекты.