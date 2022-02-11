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ЭКОНОМИКА РБ


РАЗРАБОТАНА АРХИТЕКТУРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО АЭРОПОРТА МИНСК


12:37 14.02.2022

Институт «Белгоспроект» разработал архитектурную концепцию перспективного развития и комплексного благоустройства территории Национального аэропорта Минск.

Как сообщается на сайте РУП «Национальный аэропорт Минск», в проекте нашли свое отражение планы по строительству новых пассажирских терминалов, Школы авиации и других объектов. Перспективная стратегия на будущее предусматривает развитие концепции города-аэропорта, который предлагает не только авиационные услуги. Вокруг него будет развиваться целый бизнес-город с паркингами, гостиницей, офисами, выставочным и торговым центром.

Для обеспечения быстрой и удобной логистики предусмотрена железнодорожная коммуникация между Минском и Национальным аэропортом, включая возведение железнодорожного терминала.

Объекты, которые появятся на территории аэропорта, повысят привлекательность Минска с точки зрения авиаперевозок, поспособствуют совершенствованию обслуживания пассажиров и грузов.

При создании архитектурной концепции перспективного развития и комплексного благоустройства привокзальной площади Национального аэропорта Минск проведен анализ на автономность, гибкость, модульность, реконструкцию, статичность и универсальность аэропорта, что определило совокупность планировочных, технологических, художественных и композиционных решений, объединенных в объемную форму.

Помимо таких целей, как обеспечение безопасности полетов, заявленной регулярности авиаперевозок и высокого качества наземного обслуживания воздушных судов и пассажиров в соответствии со стандартами ICAO и IATA, стратегическое развитие аэровокзального комплекса и прилегающей к нему территории обусловлено и другими характерными для аэропорта целями:

обеспечение потенциально опережающего развития инфраструктуры аэропорта по отношению к увеличению пассажиропотока;

оптимизация инфраструктуры аэропорта и повышение конкуренции среди авиаперевозчиков, что в дальнейшем отразится на снижении стоимости авиабилетов;

создание дополнительных условий для обеспечения объемов и доходности перевозок авиакомпаний-партнеров по всему спектру тарифов и услуг.

В настоящее время прорабатывается подробный план поэтапной реализации концепции с указанием сроков его исполнения, а также «карта инвестора». Соответствующие предложения будут представлены аэропортом в Минтранс.

Предполагается, что реализация всего проекта будет проходить последовательно в соответствии с очередями строительства запланированных объектов.
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